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Явка в первый день голосования на Чукотке составила 23%
Политика
Явка в первый день голосования на Чукотке составила 23%
Федеральное агентство новостей

, 17 сентября. Явка избирателей на парламентские выборы на Чукотке составила 23% уже к 15.00 по местному времени в первый же день, сообщили в правительстве региона.

В пересчете на количество жителей округа, это означает, что свой голос отдали более 7000 человек. В голосование приняли участие также главы пяти из семи муниципалитетов. Выборы на Чукотке проходят сразу на трех уровнях: определяются представители региона в Государственной думе, региональном парламенте, а также назначаются руководители органов местного самоуправления.

Парламентские выборы в Российской Федерации продлятся с 17 по 19 сентября, голосование стартовало во всех регионах страны. По информации столичного горизбиркома, избирательный процесс проходит без нарушений и эксцессов.

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