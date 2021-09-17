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Сотрудники МЧС спасли в Саратове провалившуюся в колодец собаку

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:22
Общество
Сотрудники МЧС спасли в Саратове провалившуюся в колодец собаку
pexels.com  /  Dominika Roseclay

Саратов, 17 сентября. В Кировском районе сотрудники МЧС вытащили собаку, которая провалилась в колодец. Питомец находится в целостности и сохранности.

Инцидент произошел в районе улицы Чапаева. Спасателей вызвали очевидцы, которые проходили мимо. По их словам, собака сильно скулила на глубине трех метров.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спустились в колодец и вытащили пса. Сообщается, что животное отделалось лишь испугом и никаких физических повреждений не получило.

Спасатели вытащили собаку из погреба в Пермском крае. Местные жители случайно обнаружили попавшего в беду пса в деревне Большая Шадейка.

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