Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал призыв президента пойти на выборы

В России стартовали выборы депутатов в Государственную думу, к активному участию в которых призвал президент страны Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность события для нашего общества и заявил, что рассчитывает на ответственную и взвешенную позицию россиян. Его слова в беседе с ФАН прокомментировал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По мнению Соловьева, желающие дестабилизировать ситуацию внутри страны стали довольно часто прогнозировать чуть ли не массовое уклонение российских избирателей от участия в выборном голосовании. Вопрос здесь в том, зачем пропагандировать такое политическое поведение граждан, которое иначе как бездействием или апатией не назовешь?

«Все достаточно просто. Попытки использовать выборы, чтобы поднять очередную волну протестов и получить новую порцию финансовых и моральных донатов от Запада, не увенчиваются успехом. Зарубежные политические заявления о непризнании результатов выборов звучат уж от совсем клинически непримиримых радикалов и, скорее всего, не будут приняты во внимание официальным политическим руководством этих стран. Остается в информационном плане «сушить» выборы: заявлять, что избиратели не пришли голосовать, потому что кандидаты им не интересны, а итоги — предсказуемы», — говорит юрист.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Согласно такому сценарию, в выборном сезоне нет никакой интриги, а значит, и низкой явке избирателей удивляться не стоит. В таких условиях — и на это давят хейтеры — оппозиционным партиями не удастся достигнуть нужного результата, что якобы выгодно российской власти, добавил собеседник агентства.

«Выступление главы государства с призывом прийти на выборы напрочь выбивает основу из-под указанных выше попыток оппонентов и хейтеров нашей страны дискредитировать предстоящие парламентские выборы. Уверен, обращение, адресованное каждому гражданину Российской Федерации, обладающему избирательным правом, станет мощным стимулом это право реализовать», — резюмирует Иван Соловьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что современные технологии гарантируют безопасность электронного голосования на выборах. В ходе своего обращения российский лидер предложил соотечественникам выбрать для участия любой удобный день — начиная с 17 сентября.