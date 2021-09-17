Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 11:02
10:59
Политика
Павел Климкин констатировал попадание Украины в «геополитическую мясорубку» из-за «СП-2»
10:53
Происшествия
В Омской области полиция задержала сбежавшего из колонии-поселения заключенного
10:53
Спорт
Оргкомитет зимних Игр 2022 года представил девиз Олимпиады
10:49
Общество
Во Владимирской области открыли памятник Николаю II
10:49
Происшествия
Девушка погибла в аварии с дорожным знаком в Серпухове
10:49
Политика
Глава Ульяновской области проголосовал на выборах в Госдуму
10:48
Армия
Постпред КНР в Вене обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия
10:44
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана дважды упал в обморок в суде
10:43
Общество
Медиацентр «Выборы 2021» начинает работу в Петербурге
10:43
Политика
Министр обороны РФ проголосовал на выборах в Госдуму
Все новости

Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Гутеррешем в Нью-Йорке
Политика
Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Гутеррешем в Нью-Йорке
ТАСС  /  Пресс-служба МИД РФ

Нью-Йорк, 17 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи организации в Нью-Йорке.

Встреча политиков пройдет в рамках недели высокого уровня ГА ООН в США с 21 по 27 сентября. Доклад главы российского дипломатического ведомства запланирован на 25-е число. Подтверждение того, что переговоры запланированы и наверняка состоятся, прессе дал лично Гутерреш.

«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе — не могу сказать сейчас точно (когда именно — Прим. ред.), но она уже внесена в мою программу», — заявил репортерам Генсек ООН.

Перед поездкой в США Лавров посетил сессию ОДКБ в Душанбе. Там министр иностранных дел вместе с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Гутеррешем в Нью-Йорке
россия оон лавров га оон антониу гутерреш гутерреш дипломатия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru