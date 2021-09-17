Сергей Лавров встретится с генсеком ООН Гутеррешем в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 17 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи организации в Нью-Йорке.

Встреча политиков пройдет в рамках недели высокого уровня ГА ООН в США с 21 по 27 сентября. Доклад главы российского дипломатического ведомства запланирован на 25-е число. Подтверждение того, что переговоры запланированы и наверняка состоятся, прессе дал лично Гутерреш.

«Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе — не могу сказать сейчас точно (когда именно — Прим. ред.), но она уже внесена в мою программу», — заявил репортерам Генсек ООН.

Перед поездкой в США Лавров посетил сессию ОДКБ в Душанбе. Там министр иностранных дел вместе с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.