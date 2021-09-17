Глава ДНР принял участие в дистанционном голосовании на выборах депутатов Госдумы

Донецк, 17 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в выборах депутатов Государственной думы России, сказано на официальном сайте политика.

Согласно тексту сообщения, 17 сентября Денис Пушилин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах парламентариев Госдумы Российской Федерации.

Сам глава ДНР подчеркнул, что возможность принимать участие в таком избирательном процессе у граждан РФ, проживающих в Донбассе, появилась впервые, и это можно считать историческим событием.

Выборы депутатов Госдумы и руководителей регионов России будут проходить с 17 по 19 сентября. За голоса избирателей борются представители 14 партий. Результаты голосования станут известны не ранее 20 сентября.

Пушилин ранее вручил паспорт ДНР лидеру «Ночных волков» Александру Залдастанову. Глава республики поблагодарил основателя организации за поддержку жителям Донбасса.