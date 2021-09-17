Муж Анастасии Макеевой начал выплачивать алименты бывшей жене

Москва, 17 сентября. Бывшая супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмена Романа Малькова начала получать от него алименты на троих детей.

Художница Светлана Малькова, живущая в Словении, сообщила на своей странице в Instagram, что финансовые разбирательства с экс-мужем наконец сдвинулись с мертвой точки. По словам бывшей жены бизнесмена, на ее счет поступил долг с марта и по текущий месяц из расчета 11 550 рублей на ребенка.

«Это уже большой шаг, и я рада, что мы с вами добились исполнения законов», — отметила Малькова.

Художница поблагодарила команду юристов, помогавших ей в деле с алиментами. Она также выразила надежду, что ее пример помог кому-то поверить в свои силы. Подписчики поздравили Малькову с победой, но при этом многие были удивлены столь небольшой суммой выплат.

«Наконец-то, нервы помотал, конечно, изрядно. Как-то маловато по 11 тысяч в месяц, но хоть так»; «Почему такая маленькая сумма на ребенка? Он же успешный бизнесмен, работающий в соответствии с законодательством», — написали возмущенные комментаторы.

У мужа Анастасии Макеевой и его бывшей жены четверо общих детей, трое из которых живут с матерью в Словении. Старший сын Малькова переехал в Москву к отцу и его новой супруге. Светлана Малькова рассказывала, что после ее развода с мужем его родители перестали интересоваться жизнью внуков.