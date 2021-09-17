Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 11:02
10:59
Политика
Павел Климкин констатировал попадание Украины в «геополитическую мясорубку» из-за «СП-2»
10:53
Происшествия
В Омской области полиция задержала сбежавшего из колонии-поселения заключенного
10:53
Спорт
Оргкомитет зимних Игр 2022 года представил девиз Олимпиады
10:49
Общество
Во Владимирской области открыли памятник Николаю II
10:49
Происшествия
Девушка погибла в аварии с дорожным знаком в Серпухове
10:49
Политика
Глава Ульяновской области проголосовал на выборах в Госдуму
10:48
Армия
Постпред КНР в Вене обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия
10:44
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана дважды упал в обморок в суде
10:43
Общество
Медиацентр «Выборы 2021» начинает работу в Петербурге
10:43
Политика
Министр обороны РФ проголосовал на выборах в Госдуму
Все новости

Муж Анастасии Макеевой начал выплачивать алименты бывшей жене

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:10
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой начал выплачивать алименты бывшей жене
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 17 сентября. Бывшая супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмена Романа Малькова начала получать от него алименты на троих детей.

Художница Светлана Малькова, живущая в Словении, сообщила на своей странице в Instagram, что финансовые разбирательства с экс-мужем наконец сдвинулись с мертвой точки. По словам бывшей жены бизнесмена, на ее счет поступил долг с марта и по текущий месяц из расчета 11 550 рублей на ребенка.

«Это уже большой шаг, и я рада, что мы с вами добились исполнения законов», — отметила Малькова.

Художница поблагодарила команду юристов, помогавших ей в деле с алиментами. Она также выразила надежду, что ее пример помог кому-то поверить в свои силы. Подписчики поздравили Малькову с победой, но при этом многие были удивлены столь небольшой суммой выплат.

«Наконец-то, нервы помотал, конечно, изрядно. Как-то маловато по 11 тысяч в месяц, но хоть так»;

«Почему такая маленькая сумма на ребенка? Он же успешный бизнесмен, работающий в соответствии с законодательством», — написали возмущенные комментаторы.

У мужа Анастасии Макеевой и его бывшей жены четверо общих детей, трое из которых живут с матерью в Словении. Старший сын Малькова переехал в Москву к отцу и его новой супруге. Светлана Малькова рассказывала, что после ее развода с мужем его родители перестали интересоваться жизнью внуков.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Муж Анастасии Макеевой начал выплачивать алименты бывшей жене
алименты макеева малькова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru