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ГИК Москвы: выборы стартовали в штатном режиме, нарушений нет
Политика
ГИК Москвы: выборы стартовали в штатном режиме, нарушений нет
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 сентября. Парламентские выборы в Москве начались и проходят в штатном режиме, нарушений и сбоев зафиксировано не было, сообщил глава горзбиркома Москвы Юрий Ермолов.

О ходе избирательного процесса Ермолов сообщил во время беседы с журналистами. По информациии ГИК Москвы, все участки для голосования открылись вовремя и работают без эксцессов.

«Больше 46 тыс. членов участковых избирательных комиссий приступили к работе, все идет в штатном режиме, задержек, нарушений на данный момент нет», — подтвердил чиновник.

Парламентские выборы в России продлятся с 17 по 19 сентября. Отношение Европейского союза к российским избирателям и заочная готовность признать итоги голосования нелегитимными обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

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