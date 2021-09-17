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Жители Забайкалья вступили в брак на избирательном участке

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:49
Общество
Жители Забайкалья вступили в брак на избирательном участке
pixabay.com

Чита, 17 сентября. Молодожены из Забайкалья решили вступить в брак прямо на избирательном участке во время голосования.

Таким образом, новоиспеченные супруги исполнили два гражданских долга в один день. Жених с невестой в день собственной свадьбы проголосовали за кандидатов в депутаты Госдумы на избирательном участке в Железнодорожном районе Читы, сообщает Telegram-канал «Алиса в Забайкалье».

«Есть ли человек, знающий причину, по которой молодые не могут отдать голос за будущее России?» — спросила работник избирательного участка.

Кроме того, у жениха с невестой спросили, готовы ли они, находясь в болезни и здравии, в радости и печали, выбрать депутатом достойного кандидата. Процедура голосования прошла с соблюдением всех правил профилактики.

Россияне могут отдать свои голоса за кандидатов из списка 17-19 сентября. Результаты будут известны 20 сентября. Проживающие в Чите, Якутске, Благовещенске, Нерюнгри и других населенных пунктах уже начали прибывать на свои избирательные участки. Жители Амурской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) уже приступили к голосованию на выборах в Госдуму.

 

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