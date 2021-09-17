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Завещание принца Филиппа останется засекреченным на 90 лет
Общество
Завещание принца Филиппа останется засекреченным на 90 лет
Global Look Press  /  Ben Cawthra/ZUMAPRESS.COM

Лондон, 17 сентября. Высокий суд Лондона принял решение засекретить завещание покойного супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа на 90 лет.

Председатель подразделения суда по семейным делам Эндрю Макфарлейн рассмотрел дело, касающееся последней воли герцога Эдинбургского, через три месяца после его смерти. На одной из сторон процесса выступили наследственные поверенные мужа королевы, а на другой — генеральный прокурор Англии и Уэльса.

Макфарлейн сообщил, что в итоге решил не нарушать устоявшуюся традицию и позволил не раскрывать содержание завещания в течение 90 лет. По его словам, это позволит защитить «достоинство и репутацию» Елизаветы II.

Завещание принца Филиппа будет храниться в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона. Там уже находятся еще 30 конвертов, содержащих последнюю волю представителей королевской семьи, умерших в разные годы.

Напомним, супруг Елизаветы II скончался в начале апреля. Он не дожил два месяца до своего столетия.

Ранее Лондон разработал план на случай смерти королевы. Так, уже известно, что Елизавету II похоронят через десять дней с момента ее ухода из жизни.

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