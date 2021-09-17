Дочь Легкоступовой рассказала о могильном памятнике матери

Москва, 17 сентября. Памятник певице Валентине Легкоступовой на могиле на Троекуровском кладбище установят в середине ноября. Дочь артистки Анэтта Бриль раскрыла детали монумента.

Певица скончалась в августе прошлого года. Но памятника на ее могиле нет до сих пор. По словам дочери исполнительницы, часть праха певицы развеяли в Крыму, а вторую часть захоронили на Троекуровском кладбище в декабре.

Необходимо, чтобы прошел год со момента захоронения. Как отметила дочь артистки, земля должна осесть, чтобы можно было установить монумент. Эскиз памятника уже готов.

«Он будет очень красивый. Необычной формы: будет напоминать скрипичный ключ. Очень красивый, с изюминкой. Будет большая фотография мамы. Я выбрала ее любимый снимок, который она всегда ставила, когда давала интервью», — указала Бриль в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в 2020 году на 55-м году жизни. Она умерла от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы. Разбирательства из-за смерти артистки продолжаются до сих пор.