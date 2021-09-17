На выборах в Анжеро-Судженске проголосовала 100-летняя участница войны

Анжеро-Судженск, 17 сентября. Участница Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова проголосовала на выборах депутатов Государственной думы России в Анжеро-Судженске.

Стоит отметить, что женщине исполнилось 100 лет. Во время войны она была старшей операционной сестрой 311 военного госпиталя на советско-китайской границе. За годы боевых действий женщина сдала 11 литров крови и практически не отходила от операционного стола. Наталья Серебрянникова закончила войну в звании старшего лейтенанта.

После 1945 года она продолжила трудовую деятельность в медицинской сфере. Наталья Серебрянникова проработала в городской больнице более 38 лет.

Выборы депутатов Госдумы будут проходить с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит выбрать не только парламентариев, но и руководителей некоторых регионов.

Как стало известно ранее, избирательные участки открылись в Кемеровской области и Хакасии. Итоги голосования будут объявлены утром 20 сентября.