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Почему ЕС готов не признать выборы в РФ до подведения их итогов
Политика
Почему ЕС готов не признать выборы в РФ до подведения их итогов
wikipedia.org  /  Spokesperson unit of the President of Israel / CC BY-SA 3.0

В пятницу, 17 сентября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают агрессивные выпады Евросоюза в сторону России и попытки Запада вмешаться в выборы.

Европарламент большинством голосов одобрил доклад о новой стратегии отношений с Россией, согласно которой против РФ должны быть введены новые санкции, а сентябрьские выборы в Госдуму можно будет не признавать.

«Евросоюз должен быть готов использовать рычаги воздействия и призвать к исключению России из платежной системы SWIFT, чтобы удержать российские власти от дальнейшего агрессивного поведения, а также быть готов к постепенному прекращению импорта нефти и газа из России, если российские власти продолжат угрожать странам — членам ЕС и вести военные действия против соседних стран «Восточного партнерства», — говорится в тексте доклада.

Как о демократии могут говорить представители стран, где торжествуют апартеид и русофобия? Понимают ли евродепутаты, что очередные санкции в отношении поставок российского газа и нефти вызовут рост цен на электроэнергию в Европе? Как скажется на экономике ЕС отключение России от платежной системы SWIFT? С какой целью ЕС критикует еще не начавшиеся выборы? Как Германия готовится к своим парламентским выборам и каков политический расклад на них?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник Правительства ФРГ Александр Рар.

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