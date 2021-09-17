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Овечкин считает Олимпиаду в Пекине своим последним шансом войти в историю

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 10:03
Спорт
Овечкин считает Олимпиаду в Пекине своим последним шансом войти в историю
nhl.com  /  NHL

Пекин, 17 сентября. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал допуск игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимнюю Олимпиаду.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Александр Овечкин признался, что очень рад возможности поучаствовать в пекинской Олимпиаде, которая начнется 4 февраля 2022 года. Об этом капитан «Вашингтона» рассказал пресс-службе НХЛ.

«Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим. Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать!» — заявил 36-летний Овечкин.

До этого Международная федерация хоккея (IIHF) достигла договоренности с НХЛ и профсоюзом игроков относительно участия представителей клубов лиги в ОИ-2022. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках Олимпиады. В 2018 году игрокам клубов НХЛ было запрещено выступать на соревнованиях.

Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение посетить в феврале зимние Игры в Пекине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Все новости / Спорт / Овечкин считает Олимпиаду в Пекине своим последним шансом войти в историю
хоккей олимпиада овечкин сборная россии ои-2022
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