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Глава ЦБ не исключила переход к прямым запретам на выдачу некоторых кредитов

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 09:51
Экономика
Глава ЦБ не исключила переход к прямым запретам на выдачу некоторых кредитов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 17 сентября. Ситуация на рынке потребительского РФ кредитования создает предпосылки для перехода Центробанка к прямым запретам на выдачу некоторых видов ссуд.

Соответствующее заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула в интервью РБК, что регулятор пример эти меры сразу же, как получит такие полномочия.

Глава Центробанка уточнила, что внесенный в Госдуму законопроект, расширяющий инструментарий регулятора, пока не принят из-за позиции ряда членов правительства. При этом она считает, что законопроект необходимо принимать быстрее.

Речь идет о законопроекте, открывающим возможность для ЦБ запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать некоторые виды займов сверх установленного лимита. Документ был внесен в Госдуму в марте этого года. Предполагается, что он должен вступить в силу 1 января 2022 года, однако пока проект не прошел ни одного чтения в парламенте.

Набиуллина ранее сообщила, что в октябре текущего года инфляция может ускориться до 7%. Она также подчеркнула, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ пока не закончен.

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