Александр Лукашенко обратился к белорусам в День народного единства

Минск, 17 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сограждан с новым праздником. Он обратился к ним в День народного единства.

Праздник был учрежден недавно и отмечается впервые. Лукашенко считает, что белорусы сохранили страну, несмотря на испытания.

«Мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться», — подчеркнул президент.

По его словам, День народного единства заставляет людей обратиться к истории родной земли. Восточная и западная Белоруссии приступили к воссоединению 17 сентября 1939 года, началось формирование белорусской нации.

Идея организовать День народного единства прозвучала в феврале на Всебелорусском народном собрании. Президент поддержал идею и учредил новый праздник.

Недавно Александр Лукашенко заявил, что жители страны прошли испытание на прочность. Он сказал об этом во время награждения деятелей различных сфер во Дворце независимости.