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Почти 70% чилийцев недовольны политикой президента Себастьяна Пиньеры

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 09:46
Весь мир
Почти 70% чилийцев недовольны политикой президента Себастьяна Пиньеры
wikipedia.org  /  Gobierno de Chile / CC BY 3.0 cl

Сантьяго, 16 сентября. Почти 70% взрослого населения Чили не одобряет деятельность президента Себастьяна Пиньеры. Об этом сообщает Центр общественных исследований (СЕР).

Уровень неодобрения действий главы государства составляет 68%, при этом только 16% чилийцев довольны политикой, проводимой Пиньерой. Несмотря на то, что подавляющее большинство населения не поддерживает деятельность президента, последние результаты отражают положительную тенденцию. Уровень неодобрения Пиньерой сократился на 14% по сравнению с опросом общественного мнения, реализованным в декабре 2019 года, когда данный показатель составлял 80%. Поддержка главы государства среди чилийцев увеличилась на 6%, достигнув 16% через 21 месяц после прошлого опроса.

Такие же показатели были зарегистрированы с июля по август 2016 года при президентском сроке Мишель Бачелет, когда уровень одобрения ее политики составлял 15%. В тот период предшественница Пиньеры находилась в центре коррупционного скандала, в котором был замешан ее сын.

Опрос общественного мнения показал, что больше всего население недовольно отсутствием безопасности в стране: 42% опрошенных отметили высокую преступность, нападения и воровство в качестве негативных аспектов при правлении Пиньеры. Также респонденты пожаловались на пенсионную политику (41%) и здравоохранение (38%).

Почти 70% чилийцев недовольны политикой президента Себастьяна Пиньеры
Globa Look Press  / Pablo Rojas Madariaga / Keystone Press Agency

Министр внутренних дел Чили Родриго Дельгадо прокомментировал результаты опроса, отметив, что недовольство безопасностью является «тенденцией, преобладающей в последние годы». Он добавил, что правительство продолжит действия по улучшению полиции.

«Удовлетворение приоритетных требований населения должно быть обязательством государства», — отметил Дельгадо.

Министр внутренних дел также признал, что область здравоохранения является одной из важнейших проблем. Он отметил, что администрация Пиньеры осуществляет борьбу с пандемий коронавируса с «большим упорством и приверженностью». Благодаря успешной кампании по вакцинации в марте 2021 года уровень одобрения Пиньеры возрос до 20%. Глава государства сыграл определяющую роль в переговорах о закупках препаратов от COVID-19. Однако к августу поддержка президента вновь понизилась.

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чили одобрение пиньера
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