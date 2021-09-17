Почти 70% чилийцев недовольны политикой президента Себастьяна Пиньеры

Сантьяго, 16 сентября. Почти 70% взрослого населения Чили не одобряет деятельность президента Себастьяна Пиньеры. Об этом сообщает Центр общественных исследований (СЕР).

???? Aprobación del Presidente Piñera aumenta de un 6% en diciembre 2019 a un 16% en agosto de 2021. Desaprobación baja de un 82% a un 68% en el mismo período.



???? T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/tjssEr8ZQX — T13 (@T13) September 15, 2021

Уровень неодобрения действий главы государства составляет 68%, при этом только 16% чилийцев довольны политикой, проводимой Пиньерой. Несмотря на то, что подавляющее большинство населения не поддерживает деятельность президента, последние результаты отражают положительную тенденцию. Уровень неодобрения Пиньерой сократился на 14% по сравнению с опросом общественного мнения, реализованным в декабре 2019 года, когда данный показатель составлял 80%. Поддержка главы государства среди чилийцев увеличилась на 6%, достигнув 16% через 21 месяц после прошлого опроса.

Такие же показатели были зарегистрированы с июля по август 2016 года при президентском сроке Мишель Бачелет, когда уровень одобрения ее политики составлял 15%. В тот период предшественница Пиньеры находилась в центре коррупционного скандала, в котором был замешан ее сын.

Este es el comparativo de aprobación presidencial mes a mes entre Piñera y Bachelet.



El gobierno de Bachelet fue TAN MALO que sin estallido y sin pandemia tenía niveles de aprobación similares al de Piñera hoy.



Una Yasna Provoste sería un desastre para Chile. pic.twitter.com/20Pwr7fps2 — Diego Rosales Medina ✪ (@DiegoAshedeh) August 30, 2021

Опрос общественного мнения показал, что больше всего население недовольно отсутствием безопасности в стране: 42% опрошенных отметили высокую преступность, нападения и воровство в качестве негативных аспектов при правлении Пиньеры. Также респонденты пожаловались на пенсионную политику (41%) и здравоохранение (38%).

Globa Look Press / Pablo Rojas Madariaga / Keystone Press Agency

Министр внутренних дел Чили Родриго Дельгадо прокомментировал результаты опроса, отметив, что недовольство безопасностью является «тенденцией, преобладающей в последние годы». Он добавил, что правительство продолжит действия по улучшению полиции.

«Удовлетворение приоритетных требований населения должно быть обязательством государства», — отметил Дельгадо.

Министр внутренних дел также признал, что область здравоохранения является одной из важнейших проблем. Он отметил, что администрация Пиньеры осуществляет борьбу с пандемий коронавируса с «большим упорством и приверженностью». Благодаря успешной кампании по вакцинации в марте 2021 года уровень одобрения Пиньеры возрос до 20%. Глава государства сыграл определяющую роль в переговорах о закупках препаратов от COVID-19. Однако к августу поддержка президента вновь понизилась.