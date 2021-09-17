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CNN: КНДР активизировала работы по производству оружейного урана
Армия
CNN: КНДР активизировала работы по производству оружейного урана
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 17 сентября. КНДР осуществляет расширение ключевого объекта, предназначенного для обогащения оружейного урана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

На спутниковых снимках компании Maxar, сделанных в начале сентября, запечатлены масштабные строительные работы на заводе по обогащению урана, расположенном на территории комплекса ядерных исследований в Йонбене. Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис выразил уверенность, что КНДР планирует увеличить производство ядерных материалов военного назначения на 25%.

«Площадь составляет около тысячи квадратных метров, что достаточно для размещения еще тысячи центрифуг. Добавление тысячи центрифуг увеличит мощность объекта для производства высокообогащенного урана на 25 процентов», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно о возможном существовании соглашения между Францией и Северной Кореей, в рамках которого Париж осуществляет поставки контрабандного сырья для производства ядерного оружия. По данным ФАН, Франция незаконно разрабатывает уран для увеличения собственного ядерного арсенала и получения сверхприбыли за счет возможных тайных поставок в КНДР и Иран.

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