CNN: КНДР активизировала работы по производству оружейного урана

Вашингтон, 17 сентября. КНДР осуществляет расширение ключевого объекта, предназначенного для обогащения оружейного урана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

На спутниковых снимках компании Maxar, сделанных в начале сентября, запечатлены масштабные строительные работы на заводе по обогащению урана, расположенном на территории комплекса ядерных исследований в Йонбене. Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис выразил уверенность, что КНДР планирует увеличить производство ядерных материалов военного назначения на 25%.

«Площадь составляет около тысячи квадратных метров, что достаточно для размещения еще тысячи центрифуг. Добавление тысячи центрифуг увеличит мощность объекта для производства высокообогащенного урана на 25 процентов», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно о возможном существовании соглашения между Францией и Северной Кореей, в рамках которого Париж осуществляет поставки контрабандного сырья для производства ядерного оружия. По данным ФАН, Франция незаконно разрабатывает уран для увеличения собственного ядерного арсенала и получения сверхприбыли за счет возможных тайных поставок в КНДР и Иран.