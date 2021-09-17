Презентация новых устройств в Apple сбила цену на iPhone 11

Москва, 17 сентября. Смартфон iPhone 11 побил новый ценовой рекорд в российских магазинах.

Россияне могут приобрести iPhone 11 по сниженной цене. Эксперты Hi-Tech Mail.ru зафиксировали значительное удешевление модели после официальной презентации смартфона с индексом 13.

Ставшая более доступной версия была выпущена корпорацией Apple осенью 2019 года. На старте смартфон реализовался за 60 тыс. рублей. В настоящее время ценник на девайс опустился примерно на 25%. Так, ряд магазинов предлагает купить iPhone 11 за 44 тыс. рублей, а наиболее выгодное предложение в столице — 43 450 рублей. На официальной площадке стоимость аппарата начинается от 49 990 рублей.

iPhone 11 стал рекордсменом по объему продаж в прошлом году во всем мире. Если говорить о России, то в I квартале, а также за первые шесть месяцев текущего года модель получила статус наиболее популярного смартфона.

Презентация iPhone 13, а также некоторых других гаджетов из линеек фирменной продукцииiPad и Watch состоялась в Apple 14 сентября. Мероприятие прошло в онлайн-формате.