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Почетную итальянскую премию впервые за 60 лет получила служебная собака из России
Общество

Там, где человек бессилен, на помощь приходят четвероногие профессионалы. В Центре кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге живут и тренируются зубастые детективы. Впрочем, мощными челюстями на работе они пользуются редко, главный инструмент мохнатых сыщиков — нос.

Чуткий нюх собаки Есении уже помог следствию вернуть домой пропавшего 12-летнего мальчика, найти родителей брошенного в парадной младенца, а также задержать насильника. Главное для полицейских собак — это взять след, нередко этой ниточкой оказывается кровь жертвы.

«Есения прошла по следам и запаху крови и привела нас туда, где непосредственно был этот конфликт. То есть она прям показала: «Здесь были нерадивые люди», — рассказывает о своей подопечной инспектор-кинолог Наталья Бабкина.

Еще один герой полицейский хроник Северной столицы — Волк-Меркурий, недавно спасший от педофила 15-летнюю девочку. После пропажи ребенка пес взял след и по запаху привел полицейских к заброшенному зданию, где злоумышленник удерживал школьницу.

«И задержания были. Нашел человека, который прятался от органов следствия в двойной стене», — вспоминает тренер Волка-Меркурия Мария Копцева.

Недавно Волк-Меркурий был удостоен почетной итальянской премии «Собачья верность». Впервые за 60 лет эту награду получил пес из России. Мария признается, что премии не так важны для их с псом взаимоотношений, главное — это ласка и внимание. Кинологи продолжают львиную долю времени уделять тренировкам и занятиям с верными до гроба подопечными, а пушистые полицейские только и ждут, когда им удастся протянуть лапу и спасти хотя бы еще одну человеческую жизнь.

«Она конкретно мне показывает своим поведением, что не хочет тут сидеть, а хочет идти развлекаться, играть, бегать по препятствиям, или поработать, то есть собаке надо чем-то заняться. Она не может сидеть спокойно без дела. Такая «трудяжка» у нас», — поясняет Бабкина.

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петербург животные кинологи служебная собака
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