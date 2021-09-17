Почетную итальянскую премию впервые за 60 лет получила служебная собака из России

Там, где человек бессилен, на помощь приходят четвероногие профессионалы. В Центре кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге живут и тренируются зубастые детективы. Впрочем, мощными челюстями на работе они пользуются редко, главный инструмент мохнатых сыщиков — нос.

Чуткий нюх собаки Есении уже помог следствию вернуть домой пропавшего 12-летнего мальчика, найти родителей брошенного в парадной младенца, а также задержать насильника. Главное для полицейских собак — это взять след, нередко этой ниточкой оказывается кровь жертвы.

«Есения прошла по следам и запаху крови и привела нас туда, где непосредственно был этот конфликт. То есть она прям показала: «Здесь были нерадивые люди», — рассказывает о своей подопечной инспектор-кинолог Наталья Бабкина.

Еще один герой полицейский хроник Северной столицы — Волк-Меркурий, недавно спасший от педофила 15-летнюю девочку. После пропажи ребенка пес взял след и по запаху привел полицейских к заброшенному зданию, где злоумышленник удерживал школьницу.

«И задержания были. Нашел человека, который прятался от органов следствия в двойной стене», — вспоминает тренер Волка-Меркурия Мария Копцева.

Недавно Волк-Меркурий был удостоен почетной итальянской премии «Собачья верность». Впервые за 60 лет эту награду получил пес из России. Мария признается, что премии не так важны для их с псом взаимоотношений, главное — это ласка и внимание. Кинологи продолжают львиную долю времени уделять тренировкам и занятиям с верными до гроба подопечными, а пушистые полицейские только и ждут, когда им удастся протянуть лапу и спасти хотя бы еще одну человеческую жизнь.