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Сотрудники ППС спасли из горящего дома в Минусинске 85-летнюю пенсионерку и ее сына

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 09:32
Общество
Сотрудники ППС спасли из горящего дома в Минусинске 85-летнюю пенсионерку и ее сына
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Минусинск, 17 сентября. В Красноярском крае сотрудники ППС во время патруля спасли пожилую женщину и ее сына из горящего деревянного дома в старой части города.

Согласно предварительным данным, лейтенант и сержант полиции патрулировали улицы Минусинска, когда им поступило сообщение о пожаре в старой части города. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели, что практически все жители дома выбрались на улицу самостоятельно. Однако погорельцы сообщили, что внутри постройки остались 85-летняя женщина и ее 58-летний сын.

Войти в квартиру было невозможно из-за перегородившего дорогу пламени, поэтому лейтенант решил разбить окно. В это время на помощь правоохранителям пришел их коллега из Росгвардии. Стражи порядка залезли в помещение и помогли жильцам выбраться из огня.

В Оренбуржье за сутки ликвидированы три крупных степных пожара, сообщал интернет-портал РИА56.

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