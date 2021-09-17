Сотрудники ППС спасли из горящего дома в Минусинске 85-летнюю пенсионерку и ее сына

Минусинск, 17 сентября. В Красноярском крае сотрудники ППС во время патруля спасли пожилую женщину и ее сына из горящего деревянного дома в старой части города.

Согласно предварительным данным, лейтенант и сержант полиции патрулировали улицы Минусинска, когда им поступило сообщение о пожаре в старой части города. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели, что практически все жители дома выбрались на улицу самостоятельно. Однако погорельцы сообщили, что внутри постройки остались 85-летняя женщина и ее 58-летний сын.

Войти в квартиру было невозможно из-за перегородившего дорогу пламени, поэтому лейтенант решил разбить окно. В это время на помощь правоохранителям пришел их коллега из Росгвардии. Стражи порядка залезли в помещение и помогли жильцам выбраться из огня.

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