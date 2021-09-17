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Физики НИУ ВШЭ выяснили причину зеленого свечения в небе
Общество
Физики НИУ ВШЭ выяснили причину зеленого свечения в небе
vk.com  /  группа «Мурманск | Официальная группа»

Москва, 17 сентября. Зеленые вспышки высоко в небе возникают из-за столкновения пыли и нейтральных частиц в ионосфере Земли, выяснили ученые-физики НИУ Высшая школа экономики.

Зеленое свечение происходит на высоте 110-120 километров от поверхности планеты. Исследование российских ученых опубликовал научный журнал Physics of Plasmas, выдержки из него опубликовала пресс-служба Национального исследовательского университета.

«Результаты наших расчетов важны для объяснения и описания природных явлений в ионосфере и атмосфере Земли, в частности, распространения электромагнитных волн на высотах от 90 до 120 километров. Планируется продолжение исследований эффекта модуляционного возбуждения неоднородностей в ионосфере, возникающих при работе таких установок как HAARP или EISCAT», — пояснил профессор НИУ ВШЭ Сергей Попель.

Жители города Кандалакша в начале сентября наблюдали загадочное явление. Круглая дымка странно двигалась в небе, ее заметили и сняли на телефон горожане. Высказывались предположение, что это метеорит или НЛО.

Ученые компании Cambridge Carbon Capture разработали технологию, которая может спасти планету от парниковых газов. Установка улавливает углерод, чтобы затем использовать его во вторичной переработке, пишет издание «Ридус».

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исследование ионосфера зеленые вспышки
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