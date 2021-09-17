Фильм «Дюна» по роману Фрэнка Герберта вышел в российский прокат

Москва, 17 сентября. Кинокартина режиссера Дени Вильнева «Дюна», основанная на фантастическом романе Фрэнка Герберта, вышла в российский прокат.

Ленту Вильнева, известного также по фильмам «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и «Пленницы», начали показывать в кинотеатрах России 16 сентября. «Дюна» рассказывает о далеком будущем, в котором влиятельные семейные кланы управляют целыми планетами. В центре событий находится наследник дома Атрейдесов Пол, отправившийся вместе с семьей на чрезвычайно опасную планету Арракис.

Главную роль в новой «Дюне» сыграл Тимоти Шаламе, которого зрители могли видеть, например, в «Интерстелларе», «Маленьких женщинах» и «Леди Берд». Кроме того, в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Зендея, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие актеры.

Фильм «Дюна» побил рекорд эпохи пандемии по предпродажам билетов в России. Предыдущим лидером по этому показателю была лента «Мортал Комбат».