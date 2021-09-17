Московский коммерческий банк «Платина» лишился лицензии ЦБ

Москва, 17 сентября. Главный финансовый регулятор страны сократил число банков с официальной лицензией.

Согласно тексту приказа Центробанка РФ от 17 сентября этого года, лицензии на осуществление своей деятельности лишается столичный банк «Платина». Кредитная организация входит в систему страхования вкладов. Об этом указывается в сообщении регулятора.

Банк России уверен, что «Платина» занималась осуществлением непрозрачных операций, которые предназначались для проведения расчетов между физлицами и незаконными онлайн-казино, а также нелегальными букмекерами. Отмечается также, что организация нарушала требования законодательства по части противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем.

Регулятор в течение года применял неоднократные меры по отношению к банку в связи с регулярным нарушением нормативных актов Центробанка РФ. Финансовая компания находилась на 246-м месте в банковской системе Российской Федерации по объему имеющихся активов.

Центробанк ранее назначил нового руководителя департамента банковского регулирования в стране. Предполагается, что с 1 декабря данная система станет в России более централизованной.