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Эфир: Что ждет участников и гостей рыцарского фестиваля «Битва на Неве»
Общество
Эфир: Что ждет участников и гостей рыцарского фестиваля «Битва на Неве»
Невские Новости  /  Павел Шумило

В пятницу, 17 сентября, с 10:30, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная рыцарскому побоищу, которое состоится в Петропавловской крепости.

Ежегодный фестиваль «Битва на Неве» пройдет в Петербурге с 18 по 19 сентября. В эти дни территорию Петропавловской крепости заполонят гордые и обученные кони, статные рыцари в доспехах, романтичные и верные оруженосцы, прекрасные дамы, облаченные в парчу и шелк, крикливые и озорные шуты. Все эти детали создадут особую атмосферу турнира по мотивам XV века. Добавьте к этому богатую историческую ярмарку, ремесленников и мастеров, что на глазах зрителей создают шедевры, средневековую музыку в исполнении менестрелей нашего времени, тогда вы получите атмосферу праздника минувших времен. В турнирах примут участие сильнейшие клубы России и ближнего зарубежья.

Почему рыцари, а не русские богатыри?

Будут ли принимать участие в турнирах и боях на мечах дамы?

Устоит ли Петропавловская крепость после сотни боев, обещанных организаторами?

Какие лошади будут участвовать в поединках?

Во сколько обходится реконструкторам рыцарская экипировка?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает организатор «Битвы на Неве», исполнительный директор организации «Доблесть веков» Олег Юкович.

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