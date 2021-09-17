Эфир: Как проходит первый день голосования в Красноярском крае

В пятницу, 17 сентября, с 10:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают первый день голосования в одном из самых крупных регионов России — Красноярском крае.

В ближайшие дни местные жители будут выбирать не только депутатов федерального парламента, но и региональных, а также муниципальных.

Как проходит первый день голосования в этом регионе?

Насколько высока явка избирателей?

Есть ли нарушения или попытки вмешательства со стороны иностранных государств в ход выборов?

О чем говорят местные жители, отправляясь голосовать?

Как оформлены участки, открылись ли по старой советской традиции буфеты?

Не мешает ли голосованию погода или карантинные меры?

На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечает заместитель председателя общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев, который выйдет на связь из центра общественного наблюдения.