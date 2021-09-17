Эфир: Как проходит первый день голосования в Красноярском крае

В пятницу, 17 сентября, с 10:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают первый день голосования в одном из самых крупных регионов России — Красноярском крае.
В ближайшие дни местные жители будут выбирать не только депутатов федерального парламента, но и региональных, а также муниципальных.
Как проходит первый день голосования в этом регионе?
Насколько высока явка избирателей?
Есть ли нарушения или попытки вмешательства со стороны иностранных государств в ход выборов?
О чем говорят местные жители, отправляясь голосовать?
Как оформлены участки, открылись ли по старой советской традиции буфеты?
Не мешает ли голосованию погода или карантинные меры?
На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечает заместитель председателя общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев, который выйдет на связь из центра общественного наблюдения.