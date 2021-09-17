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Курс доллара остался неизменным на старте торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 09:10
Экономика
Курс доллара остался неизменным на старте торгов Мосбиржи
pixabay.com/PD

Москва, 17 сентября. Доллар и евро остались на уровне закрытия предыдущих торгов в начале торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нацвалюта США осталась на отметке 72,5 рубля за единицу. Стоимость европейской валюты на старте торговой сессии сохранилась на уровне 85,4 рубля.

Официальный курс доллара сейчас составляет 72,43 рубля, а евро — 85,36 рубля. Такие данные указаны на сайте Центрального банка РФ.

Повышение цен на нефть марки Brent до 77,35 доллара за баррель к концу сентября 2021 года окажет благоприятное воздействие на российскую валюту. Такое мнение выразил эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

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