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Южную гробницу Джосера открыли для египетской публики спустя 15 лет
Общество

Жители Египта и туристы ждали обновления южной гробницы Джосера долгих 15 лет. Древнюю реликвию окрыли для посетителей лишь в сентябре текущего года.

Фараон Джосер руководил цивилизацией в Северной Африке более 4500 лет назад. Гробница в его честь установлена в селении Саккара, однако сам правитель покоится в ступенчатой пирамиде, которая тоже названа в его честь.

Реставрационные работы в древней усыпальнице начались в 2006 году. Объект почти полностью расположен под землей и имеет обширную систему коридоров. Специалистам было необходимо укрепить проходы и воссоздать их внешний вид и убранство.

«Наши реставраторы переносили 120-тонные блоки на глубину 31 метр. Вы можете себе представить, насколько тяжелой была эта работа! На протяжении 16 лет реставрации и консервации они находили там обломки и устанавливали фаянсовое покрытие на первоначальное место», — восхищается проделанной работой генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири.

Во время работы реставраторы столкнулись с рядом трудностей. Например, стены коридоров оказались покрылись пятнами, и для их устранения потребовались дополнительные усилия. Всего на восстановительные работы было потрачено 8,5 миллионов долларов (более 616 миллионов рублей — примечание ФАН).

«Изнутри гробница подверглась биологическим изменениям. Повреждения спровоцировали распространение черных пятен на стенах. Поэтому была произведена обработка», — объясняет руководитель реставрационной группы Мостафа Абдель-Фаттах.

Мостафа Вазири отметил, что реставрации не избежал и сам саркофаг: изваяние из гранита было повторно собрано.

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Все новости / Общество / Южную гробницу Джосера открыли для египетской публики спустя 15 лет
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