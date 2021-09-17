В Сибири желающих проголосовать заметно с самого утра

17 сентября, Красноярск. С самого утра в этот значимый день начала трехдневного голосования в сибирских городах у избирательных участков выстроились огромные очереди, пишет Znak.

Об этом говорят различные фотографии в Сети. Жителям Красноярска удалось запечатлеть ситуацию, сложившуюся возле избирательного участка № 489, расположенного на улице Урицкого.

К десяти часам утра местного времени там уже образовалась толпа желающих проголосовать. В очереди слышны призывы последовать их примеру.

«Подтягивайся!» — говорит кто-то в телефон.

Под роликом уже появились комментарии.

«Кто эти фанаты выборов?»; «У Ленинской администрации дежурят автобусы, по ходу, для подгона бюджетников»; «Алюминиевый завод тоже отправляют на избирательные участки», — пишут пользователи Сети.

Новосибирские журналисты сообщили, что в городе тоже выстроились очереди. Так, на участке №1979 и № 2004 замечены столпотворения людей.

В телеграм-канале «Свободный народ» было опубликовано фото из Бурятии. Там тоже заметны серьезные очереди гражданских и не только лиц возле УИК.

Похожая картина наблюдается и в Республике Тува. В телеграм-канале Tuva Ulus сообщили, что на одном из участков позицию наблюдателей огородили сигнальной лентой.

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва проходят с 17 по 19 сентября. Участие в них принимают 14 партий: КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Зеленые», Партия Роста, ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Яблоко», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС.

В 39 регионах также будут выбраны депутаты местных парламентов, в девяти субъектах РФ — губернаторы, а в 11 областных центрах — главы городов.

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