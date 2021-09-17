Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 11:00
10:59
Политика
Павел Климкин констатировал попадание Украины в «геополитическую мясорубку» из-за «СП-2»
10:53
Происшествия
В Омской области полиция задержала сбежавшего из колонии-поселения заключенного
10:53
Спорт
Оргкомитет зимних Игр 2022 года представил девиз Олимпиады
10:49
Общество
Во Владимирской области открыли памятник Николаю II
10:49
Происшествия
Девушка погибла в аварии с дорожным знаком в Серпухове
10:49
Политика
Глава Ульяновской области проголосовал на выборах в Госдуму
10:48
Армия
Постпред КНР в Вене обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия
10:44
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана дважды упал в обморок в суде
10:43
Общество
Медиацентр «Выборы 2021» начинает работу в Петербурге
10:43
Политика
Министр обороны РФ проголосовал на выборах в Госдуму
Все новости

В Сибири желающих проголосовать заметно с самого утра
Общество
В Сибири желающих проголосовать заметно с самого утра
Избирательная комиссия Калининградской области  / 

17 сентября, Красноярск. С самого утра в этот значимый день начала трехдневного голосования в сибирских городах у избирательных участков выстроились огромные очереди, пишет Znak.

Об этом говорят различные фотографии в Сети. Жителям Красноярска удалось запечатлеть ситуацию, сложившуюся возле избирательного участка № 489, расположенного на улице Урицкого.

К десяти часам утра местного времени там уже образовалась толпа желающих проголосовать. В очереди слышны призывы последовать их примеру.

«Подтягивайся!» — говорит кто-то в телефон.

Под роликом уже появились комментарии.

«Кто эти фанаты выборов?»;

«У Ленинской администрации дежурят автобусы, по ходу, для подгона бюджетников»;

«Алюминиевый завод тоже отправляют на избирательные участки», — пишут пользователи Сети.

Новосибирские журналисты сообщили, что в городе тоже выстроились очереди. Так, на участке №1979 и № 2004 замечены столпотворения людей.

В телеграм-канале «Свободный народ» было опубликовано фото из Бурятии. Там тоже заметны серьезные очереди гражданских и не только лиц возле УИК.

Похожая картина наблюдается и в Республике Тува. В телеграм-канале Tuva Ulus сообщили, что на одном из участков позицию наблюдателей огородили сигнальной лентой.

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва проходят с 17 по 19 сентября. Участие в них принимают 14 партий: КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Зеленые», Партия Роста, ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Яблоко», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и РППСС.

В 39 регионах также будут выбраны депутаты местных парламентов, в девяти субъектах РФ — губернаторы, а в 11 областных центрах — главы городов.

Ранее сообщалось, почему Европейский союз атакует российские выборы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Сибири желающих проголосовать заметно с самого утра
выборы россия дума сибирь выборы 2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru