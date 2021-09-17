Сто копий за выходные: рыцари устроят побоище в Петропавловской крепости

Традиционный ежегодный фестиваль, посвященный эпохе рыцарства, пройдет в Петербурге на территории Петропавловской крепости 18 и 19 сентября.

Гордые и обученные кони, статные и величавые рыцари в доспехах, романтичные и верные оруженосцы, прекрасные дамы в парче и шелках, крикливые и озорные шуты, все это — неотъемлемые детали истинного турнира по мотивам XV века. Добавьте к этому богатую историческую ярмарку, истинную средневековую музыку в исполнении менестрелей нашего времени, ремесленников и мастеров, что на глазах зрителей создают шедевры, и вы получите атмосферу настоящего праздника минувших времен. В турнирах примут участие сильнейшие клубы России и ближнего зарубежья.

Почему рыцари, а не русские богатыри? Устоит ли Петропавловская крепость после сотни боев, обещанных организаторами? Какие лошади примут участие в поединках? Будут ли рыцари сражаться в масках, или достаточно железного шлема?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит исполнительный директор организации «Доблесть веков», организатор мероприятия Олег Юкович.

Брифинг пройдет в пятницу, 17 сентября, в 10:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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