Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 11:00
10:59
Политика
Павел Климкин констатировал попадание Украины в «геополитическую мясорубку» из-за «СП-2»
10:53
Происшествия
В Омской области полиция задержала сбежавшего из колонии-поселения заключенного
10:53
Спорт
Оргкомитет зимних Игр 2022 года представил девиз Олимпиады
10:49
Общество
Во Владимирской области открыли памятник Николаю II
10:49
Происшествия
Девушка погибла в аварии с дорожным знаком в Серпухове
10:49
Политика
Глава Ульяновской области проголосовал на выборах в Госдуму
10:48
Армия
Постпред КНР в Вене обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия
10:44
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана дважды упал в обморок в суде
10:43
Общество
Медиацентр «Выборы 2021» начинает работу в Петербурге
10:43
Политика
Министр обороны РФ проголосовал на выборах в Госдуму
Все новости

Сто копий за выходные: рыцари устроят побоище в Петропавловской крепости
Общество
Сто копий за выходные: рыцари устроят побоище в Петропавловской крепости
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Традиционный ежегодный фестиваль, посвященный эпохе рыцарства, пройдет в Петербурге на территории Петропавловской крепости 18 и 19 сентября.

Гордые и обученные кони, статные и величавые рыцари в доспехах, романтичные и верные оруженосцы, прекрасные дамы в парче и шелках, крикливые и озорные шуты, все это — неотъемлемые детали истинного турнира по мотивам XV века. Добавьте к этому богатую историческую ярмарку, истинную средневековую музыку в исполнении менестрелей нашего времени, ремесленников и мастеров, что на глазах зрителей создают шедевры, и вы получите атмосферу настоящего праздника минувших времен. В турнирах примут участие сильнейшие клубы России и ближнего зарубежья.

Почему рыцари, а не русские богатыри? Устоит ли Петропавловская крепость после сотни боев, обещанных организаторами? Какие лошади примут участие в поединках? Будут ли рыцари сражаться в масках, или достаточно железного шлема?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит исполнительный директор организации «Доблесть веков», организатор мероприятия Олег Юкович.

Брифинг пройдет в пятницу, 17 сентября, в 10:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сто копий за выходные: рыцари устроят побоище в Петропавловской крепости
петербург фестиваль рыцари рыцарский турнир битва на неве медиагруппа патриот олег юкович
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru