В Сети появился трейлер фильма «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо

Лос-Анджелес, 17 сентября. На YouTube-канале SearchlightPictures был опубликован трейлер нуарного драматического фильма «Аллея кошмаров», режиссером которого является прославленный Гильермо Дель Торо.

Мексиканский постановщик известен по таким кинолентам как «Лабиринт фавна», «Тихоокеканский рубеж», «Хеллбой» и «Блэйд-2». Последняя его работа — нуарная «Аллея кошмаров», которая должна выйти в кинотеатрах в декабре 2021 года.

Экранизация одноимённого романа Уильяма Линзи Грэшема рассказывает об аферисте Стэне Карлайле, работающим карнавальным фокусником. Однако в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Зрители могут ознакомиться с фильмом благодаря опубликованному трейлеру.

Напомним, в «Аллее кошмаров» главные роли сыграли такие актеры как Бредли Купер, Уиллем Дефо и Кейт Бланшетт. Кинолента имеет рейтинг 18+. Гильермо Дель Торо выступает как режиссер, сценарист и продюсер.

Ранее стало известно, что успех перезапуска фильма «Мортал Комбат» заставил продюсеров кинокомпании Warner Bros. всерьез задуматься о новых проектах по мотивам легендарного файтинга.