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ВКС России провели успешный пуск новой противоракеты системы ПРО
Армия
ВКС России провели успешный пуск новой противоракеты системы ПРО
pixabay.com

Москва, 17 сентября. Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой отечественной противоракеты системы ПРО, сообщили в Минобороны РФ.

Испытания проходили на расположенном в Казахстане полигоне Сары-Шаган. По словам генерал-майора, командира соединения ПРО ВКС Сергея Грабчука, после серии испытаний новая противоракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики». Военный подчеркнул, что боевые расчеты выполнили задачу успешно и с заданной точностью поразили условную цель.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили, что ВКС России провели впечатляющие испытания новой ракеты системы ПРО. Эксперты уверены, что вооружение станет ответом на американскую ракету Sprint, которая была признана нерентабельной, после чего проект заморозили. Новая российская противоракета может быть принята на вооружение к 2025 году.

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вкс про противоракета
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