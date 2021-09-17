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Поставка истребителей Checkmate может войти в программу вооружения
Армия
Поставка истребителей Checkmate может войти в программу вооружения
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 17 сентября. Минобороны России может рассмотреть вопрос закупки истребителей Checkmate в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ), сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам чиновника, возможность приобретения однодвигательного истребителя рассмотрят Воздушно-космические силы (ВКС) и Минобороны России. Наличие лишь одного двигателя у самолета вызывает настороженность у военного ведомства с точки зрения требований надежности, отметил Борисов. Однако однодвигательные истребители активно применяются в других странах, уточнил вице-премьер.

«В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения», — сообщил Борисов журналистам.

Вице-премьер добавил, что наличие истребителя на вооружении собственных Вооруженных сил способствует его экспортному потенциалу. Checkmate обладает рядом характеристик, которые соответствуют истребителям пятого поколения, подчеркнул Борисов. В качестве примера он привел внутрифюзеляжную подвеску авиационных средств поражения.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что благодаря своей конструкции истребитель Checkmate может получить большую популярность на флоте. Впервые самолет был представлен широкой публике на международном авиасалоне МАКС-2021.

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