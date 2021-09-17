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В Сети появился трейлер хоррор-фильма «З/Л/О 94»
Шоу-бизнес
В Сети появился трейлер хоррор-фильма «З/Л/О 94»
flickr.com  /  Kristi / Публичное использование

Лос-Анджелес, 17 сентября. На YouTube-канале IGN был опубликован трейлер фильма ужасов «З/Л/О 94». Премьера киноленты состоится на видеостриминговом сервисе Shudder 6 октября.

Оригинальный хоррор был представлен в 2012 году и представляет собой альманах. Он был снят в псевдодокументальном жанре, имитируя репортажную съемку. «З/Л/О» представляет собой сборник короткометражных историй, которые косвенно связаны между собой. Каждую из частей снимал новый режиссер.

Кассовый успех привел к тому, что было снято еще два фильма. В июле 2021 года на Comic-Con at Home была представлена четвертая часть — «З/Л/О 94». Ожидается, что она получит сразу цифровой релиз. Показ стартует менее чем через месяц, и зрители уже могут кратко ознакомиться с хоррором через трейлер.

«Франшиза «З/Л/О» известна двумя вещами: непревзойденным режиссерским составом и ужасающими историями. «З/Л/О 94» стал более масштабным, диким и страшным, чем когда-либо прежде. Нам не терпится выпустить новую часть на Shudder», — заявил генеральный директор платформы Крейг Энглер.

Ранее стало известно, что 20th Century Studios показала новый трейлер картины «Вестсайдская история», ремейка бродвейского мюзикла, режиссером которого выступил Стивен Спилберг.

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кино ужасы з/л/о 94
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