Чиновники Украины, якобы ведущей войну с Россией, давно разворовали и разрушили военно-промышленный комплекс своей страны. Об этом ФАН рассказал эксперт по Украине Владимир Джаралла, комментируя заявление украинского авиаконструктора, бывшего заместителя главного конструктора ГП «Антонов» Анатолия Вовнянко о том, что украинская авиация «загнулась».

Крымский политолог Владимир Джаралла пояснил, что погублена не только военная авиация Украины, но и сама страна.

«Военные предприятия Украины достались ей в наследство от СССР. Это был мощнейший сектор индустрии и промышленности. Предприятия военпрома работали кооперационно, они координировались Госпланом. Развитие таких гигантов, как киевский авиационный концерн «Антонов», харьковский танковый завод имени Малышева, судостроительный завод в Николаеве, предполагало наличие большого количества образованных, высококвалифицированных сотрудников. Разработки конструкторских бюро, литье металла, изготовление комплектующих деталей осуществлялось в других городах», — напомнил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что после серии государственных переворотов на Украине к власти в стране и на места руководителей в промышленности пришли агенты Запада, представители Пятой колонны, после этого производство в масштабе страны было убито, а государственная система уничтожена.

фото из личного архива Владимира Джараллы /

«Украина — это виртуальное государство. Все, что сегодня пропагандистские СМИ Украины выдают за изобретения и новые изделия, либо случайно обнаружено на старом советском складе, либо куплено за границей, либо фальшивка, которая не будет работать. Связи с Россией правительство Украины демонстративно разорвало, заявив, что «Украина цэ Европа». После этого страна потерпела катастрофу, все разрушено и разворовано. К примеру, авианосец «Варяг», доставшийся Украине от СССР, сразу же был продан Китаю, его переименовали в «Ляонин», это — флагман ВМС КНР. В это же время катер, спущенный со стапелей в Николаеве сегодня на Украине — событие государственного масштаба», — сообщил политолог.

По словам собеседника ФАН, Украина покупает в США и странах Европы покрашенное барахло, морально и функционально устаревшее, переплачивая за этот неликвид многократно. Потом украинские чиновники получают от западных партнеров «откат», таким образом они крадут сотни миллионов долларов из бюджета своей страны. Джаралла высказал, что производство на Украине погублено, а страной управляют мерзавцы.

«Режим на Украине антигосударственный и антинародный. Они уничтожают то, что им вверено, и пытаются переписать историю. Ведь территория под названием «Украина» — это русские области и города, которые строились сообща и достигли процветания вместе. После короткого периода паразитирования на советском наследии сегодня там все разрушено с помощью украинского национализма. Ситуация абсурдна: власти Украины утверждают, что якобы много лет ведут войну со «страной-агрессором», Россией, и в это же время в погоне за наживой полностью убили военно-промышленный комплекс своей страны», — заключил общественный деятель.

Федеральное агентство новостей /

Крымский политолог обратил внимание на то, что население Украины, согласно переписи 1989 года составлявшее 52 миллиона человек, сократилось до 30 миллионов человек на сегодняшний день. Владимир Джаралла назвал то, что происходит на Украине, голодомором и геноцидом, который сотворен спецслужбами Запада с помощью марионеточного правительства страны. Украина, по мнению аналитика, превращена в дикое поле, и никакая пропаганда не сможет доказать, что «Украина стала Европой, а Россия загибается» — чтобы понять, где ложь, надо поочередно посетить Россию и Украину.

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