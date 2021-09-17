Глава Кузбасса Цивилев вместе с супругой Анной проголосовали на выборах в ГД

Кемерово, 17 сентября. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Цивилев в компании супруги Анны посетил один из избирательных участков в Кемерове, где отдал голос за кандидата на парламентских выборах. Он признался, что в процессе голосования успел оценить, как оборудованы избирательные участки.

«Голосование — это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны, Кузбасса, своей малой родины. В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что все четко, хорошо организовано», — сказал глава Кузбасса.

Голосование на парламентских выборах в России проходят с 17 по 19 сентября. В связи с пандемией коронавируса россияне будут голосовать в течение трех дней. Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс принял участие в выборах депутатов Госдумы. Александр Усс проголосовал на избирательном участке в лицее №2 в 9:00 по местному времени.