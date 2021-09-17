Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 09:29
09:29
Общество
Физики НИУ ВШЭ выяснили причину зеленого свечения в небе
09:22
Происшествия
Напавший на участок полиции под Воронежем заминировал комнаты в своем доме
09:22
Общество
Фильм «Дюна» по роману Фрэнка Герберта вышел в российский прокат
09:21
Экономика
Московский коммерческий банк «Платина» лишился лицензии ЦБ
09:19
Политика
Хабаровский губернатор принял участие в голосовании на думских выборах
09:15
Общество
Врач Дебора Ли перечислила продукты для снижения уровня холестерина
09:10
Экономика
Курс доллара остался неизменным на старте торгов Мосбиржи
09:09
Происшествия
Виновник аварии с пятью погибшими в Воронежской области был пьян
09:08
Происшествия
Житель Читы сядет на 6 лет в тюрьму за оправдание теракта в здании ФСБ
09:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 сентября, праздники, факты, люди
Все новости

Глава Кузбасса Цивилев вместе с супругой Анной проголосовали на выборах в ГД
Политика
Глава Кузбасса Цивилев вместе с супругой Анной проголосовали на выборах в ГД
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Кемерово, 17 сентября. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Цивилев в компании супруги Анны посетил один из избирательных участков в Кемерове, где отдал голос за кандидата на парламентских выборах. Он признался, что в процессе голосования успел оценить, как оборудованы избирательные участки.

«Голосование — это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны, Кузбасса, своей малой родины. В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что все четко, хорошо организовано», — сказал глава Кузбасса.

Голосование на парламентских выборах в России проходят с 17 по 19 сентября. В связи с пандемией коронавируса россияне будут голосовать в течение трех дней. Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс принял участие в выборах депутатов Госдумы. Александр Усс проголосовал на избирательном участке в лицее №2 в 9:00 по местному времени.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава Кузбасса Цивилев вместе с супругой Анной проголосовали на выборах в ГД
госдума голосование цивилев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru