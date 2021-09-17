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Глава Приморья Кожемяко проголосовал на выборах одним из первых в регионе
Политика
Глава Приморья Кожемяко проголосовал на выборах одним из первых в регионе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Владивосток, 17 сентября. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко стал одним из первых участников голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Также он отдал свой голос за кандидатов в законодательное собрание Приморья. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кожемяко проголосовал вместе со своего женой Ириной. Супруги приняли участие в выборах депутатов Госдумы на избирательном участке №727, по месту прописки.

По словам главы региона, он голосует на выборах начиная с 1982 года. Также Кожемяко отметил, что на избирательных участках соблюдаются все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы. Они продлятся три дня. Это сделано для защиты здоровья граждан, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Избирательные участки в регионах будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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