Глава Приморья Кожемяко проголосовал на выборах одним из первых в регионе

Владивосток, 17 сентября. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко стал одним из первых участников голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Также он отдал свой голос за кандидатов в законодательное собрание Приморья. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кожемяко проголосовал вместе со своего женой Ириной. Супруги приняли участие в выборах депутатов Госдумы на избирательном участке №727, по месту прописки.

По словам главы региона, он голосует на выборах начиная с 1982 года. Также Кожемяко отметил, что на избирательных участках соблюдаются все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы. Они продлятся три дня. Это сделано для защиты здоровья граждан, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Избирательные участки в регионах будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.