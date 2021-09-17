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Россия открыла производство вакцин в Индии

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 08:56
Общество
Россия открыла производство вакцин в Индии
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 сентября. Россия открыла производство вакцин против коронавируса нового типа в Индии, сообщила президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

По ее словам, в конце весны этого года ситуация с коронавирусом в Индии было очень тяжелой. Причиной тому, как указала Ананд, стали в том числе густонаселенность и большая плотность жителей в городах.

Ананд высоко оценила помощь России и стран БРИКС во время пандемии. Россия поставила в Индию партию вакцин от коронавируса, а затем открыла производство.

««Спутник V» теперь производят на наших предприятиях. И это очень ценно, что во время пандемии COVID-19 между нашими странами сохраняется такой уровень сотрудничества», — подчеркнула Ананд в интервью «Известиям».

Индия занимает второе место по уровню распространения коронавируса, уступая США. Число заражений в Индии превысило 33 миллиона.

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