Почему Европейский союз атакует российские выборы

Европарламент большинством голосов одобрил доклад о новой стратегии отношений с Россией, согласно которой против РФ должны быть введены новые санкции, а сентябрьские выборы в Госдуму можно будет не признавать.
«Евросоюз должен быть готов использовать свои рычаги воздействия и призвать к исключению России из платежной системы SWIFT, чтобы удержать российские власти от дальнейшего агрессивного поведения, а также быть готов к постепенному прекращению импорта нефти и газа из России, если российские власти продолжат угрожать странам — членам ЕС и вести военные действия против соседних стран «Восточного партнерства», — говорится в тексте доклада.
Могут ли вообще говорить о демократии представители стран, где торжествуют апартеид и русофобия?
Понимают ли евродепутаты, что сокращение поставок газа и нефти из России приведет к дальнейшему росту цен на энергию в Европе?
Насколько обрушит экономику ЕС отключение России от платежной системы SWIFT?
Как можно критиковать неначавшиеся выборы?
Как Германия готовится к своим парламентским выборам и каков политический расклад на них?
На эти и другие темы в эфире медиацентра «Патриот» мы поговорим с немецким журналистом, политологом, историком, бывшим советником Правительства ФРГ Александром Раром.
Эфир пройдет в пятницу, 17 сентября, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94
Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55