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Почему Европейский союз атакует российские выборы
Политика
Почему Европейский союз атакует российские выборы
pixabay.com  / 

Европарламент большинством голосов одобрил доклад о новой стратегии отношений с Россией, согласно которой против РФ должны быть введены новые санкции, а сентябрьские выборы в Госдуму можно будет не признавать.

«Евросоюз должен быть готов использовать свои рычаги воздействия и призвать к исключению России из платежной системы SWIFT, чтобы удержать российские власти от дальнейшего агрессивного поведения, а также быть готов к постепенному прекращению импорта нефти и газа из России, если российские власти продолжат угрожать странам — членам ЕС и вести военные действия против соседних стран «Восточного партнерства», — говорится в тексте доклада.

Могут ли вообще говорить о демократии представители стран, где торжествуют апартеид и русофобия?

Понимают ли евродепутаты, что сокращение поставок газа и нефти из России приведет к дальнейшему росту цен на энергию в Европе?

Насколько обрушит экономику ЕС отключение России от платежной системы SWIFT?

Как можно критиковать неначавшиеся выборы?

Как Германия готовится к своим парламентским выборам и каков политический расклад на них?

На эти и другие темы в эфире медиацентра «Патриот» мы поговорим с немецким журналистом, политологом, историком, бывшим советником Правительства ФРГ Александром Раром.

Эфир пройдет в пятницу, 17 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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