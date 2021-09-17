«Этот день в истории». Что произошло 17 сентября, праздники, факты, люди

17 сентября отмечается День щекотунчиков. Этот праздник посвящен смеху, веселью и позитивным эмоциям. Однако некоторые ученые уверены, что щекотка — это не смешно. Не зря это безобидное действие раньше применяли в качестве пытки. Если вы тоже так считаете, постарайтесь сегодня рассмешить хотя бы одного человека любым другим способом.

Всемирный день безопасности пациентов отмечают в России третий год подряд. 17 сентября по всей стране проходят конференции, где активно просвещают о безопасности пациентов. В этот день врачей принято благодарить за их профессиональный труд, а пациентов — за доверие.

17 сентября 1787 года была принята Конституция США. Считается самым кратким в мире основным законом. Она состоит из преамбулы и семи статей с 27 поправками.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».