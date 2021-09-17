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Лента
17 сентября 09:29
09:22
Происшествия
Напавший на участок полиции под Воронежем заминировал комнаты в своем доме
09:22
Общество
Фильм «Дюна» по роману Фрэнка Герберта вышел в российский прокат
09:21
Экономика
Московский коммерческий банк «Платина» лишился лицензии ЦБ
09:19
Политика
Хабаровский губернатор принял участие в голосовании на думских выборах
09:15
Общество
Врач Дебора Ли перечислила продукты для снижения уровня холестерина
09:10
Экономика
Курс доллара остался неизменным на старте торгов Мосбиржи
09:09
Происшествия
Виновник аварии с пятью погибшими в Воронежской области был пьян
09:08
Происшествия
Житель Читы сядет на 6 лет в тюрьму за оправдание теракта в здании ФСБ
09:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 сентября, праздники, факты, люди
09:00
Политика
Калининград открыл двери избирательных участков для голосования на выборах
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«Этот день в истории». Что произошло 17 сентября, праздники, факты, люди
Общество

17 сентября отмечается День щекотунчиков. Этот праздник посвящен смеху, веселью и позитивным эмоциям. Однако некоторые ученые уверены, что щекотка — это не смешно. Не зря это безобидное действие раньше применяли в качестве пытки. Если вы тоже так считаете, постарайтесь сегодня рассмешить хотя бы одного человека любым другим способом.

Всемирный день безопасности пациентов отмечают в России третий год подряд. 17 сентября по всей стране проходят конференции, где активно просвещают о безопасности пациентов. В этот день врачей принято благодарить за их профессиональный труд, а пациентов — за доверие.

17 сентября 1787 года была принята Конституция США. Считается самым кратким в мире основным законом. Она состоит из преамбулы и семи статей с 27 поправками.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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