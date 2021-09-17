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Сальма Хайек раскрыла подробности своего персонажа в «Вечных»
Шоу-бизнес
Сальма Хайек раскрыла подробности своего персонажа в «Вечных»
flickr.com  /  @Gage Skidmore

Лос-Анджелес, 17 сентября. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек раскрыла детали своего персонажа в супергеройском фильме «Вечные».

На данный момент в кинотеатрах главным фильмом от Marvel Studios является «Шан-Чи и легенда десяти колец». Однако уже 4 ноября в России стартует прокат «Вечных». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Фильм рассказывает о группе бессмертных инопланетян, которые жили на планете в течение нескольких тысячелетий, но не могли вмешиваться в дела землян, если в них не участвовали их злейшие враги Девианты. В нем сыграли такие актеры как Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Анджелина Джоли. Одну из ключевых ролей исполнила Сальма Хайек, которая рассказала пару деталей о своем персонаже.

«Хлоя (Чжао, режиссер — Прим. ред.) решила рассмотреть концепцию лидерства с точки зрения материнства... Я не мать. Я инопланетянин. Я не могу иметь детей. Однако мой персонаж раньше был мужчиной в комиксах, теперь это женщина. Поэтому вместо того, чтобы просто менять пол, я предложила действительно привнести что-то очень специфичное для женственности», — рассказала Хайек.

Ранее режиссер Дени Вильнев, снявший фантастический фильм «Дюна», высказался с критикой в отношении кинематографической вселенной Marvel.

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кино сальма хайек marvel вечные
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