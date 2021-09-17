Военно-техническая интеграция ВС РФ и РБ меняет баланс сил на западном направлении

Ускоренная военно-техническая интеграция ВС РФ и РБ в значительной мере меняет баланс сил на западном оперативном направлении. Она послужит мощным сдерживающим фактором для возможных силовых авантюр Варшавы и Киева.

Перевооружение, а во многом и «пересоздание» белорусской армии на новом, более современном уровне, не только укрепит общую обороноспособность РФ и РБ, но и позволит дать дополнительный импульс развитию ОДКБ.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший перспективы военно-технической интеграции России и Белоруссии.

Боевая ценность невелика

Завершившиеся на этой неделе совместное стратегическое учение «Запад-2021», в котором приняли участие около 200 тыс. военных и до 760 единиц военной техники, наглядно продемонстрировали готовность РФ эффективно защищать территорию своего союзника по ОДКБ — РБ.

«Запад-2021» стал завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил РФ и РБ в текущем году. Появление же под Гродно российско-белорусского учебно-боевого центра ВВС и ПВО, а также передислокацию во время стратегического учения на белорусскую территорию российских ЗРК С-400 и многоцелевых истребителей Су-30СМ следует считать завершением первого этапа военно-технической интеграции России и Белоруссии.

Для начала отметим, что Белоруссия всегда занимала особое место в российской системе обороны на западном оперативном направлении. Еще в 90-е Москва договорилась с Минском о размещении на территории РБ российских военных объектов связи и предупреждения о ракетном нападении. Расширение НАТО на Восток, а также захват власти в Киеве радикальными русофобскими силами еще больше увеличили военно-географическую ценность РБ как выдвинутого на запад потенциального «предполья» российского оборонительного контура.

Меж тем, являясь с 1993 года членом ОДКБ и имея российские гарантии суверенитета, Белоруссия долгое время не стремилась к сколько-нибудь заметному усилению или обновлению своих вооруженных сил. «Приватизировав» большое количество вооружения и военной техники, оставшихся от Белорусского военного округа ВС СССР, Минск пошел по типичному постсоветскому пути построения национальных вооруженных сил. Иными словами, последние состояли по большей части из кадрированных частей при больших складских запасах вооружений. Из-за переизбытка на базах хранения советского оружия армия Белоруссии зачастую выступала экспортером и практически не закупала современные типы вооружений.

пресс-служба МО /

Со временем нехватка современных типов вооружений в ВС РБ стала приобретать критический характер. Минск попытался сгладить остроту этой проблемы посредством реорганизаций и реформ. В частности, за счет уменьшения у себя количества кадрированных частей белорусы постарались нарастить численность подразделений постоянной боевой готовности, в первую очередь частей спецназначения и ВДВ. В 2016-м в РБ вступила в силу новая военная доктрина, учитывающая опыт боевых действий в Донбассе и САР, а также предусматривающая план действий против «гибридной войны» и цветной революции.

Однако боевая ценность ВС РБ как таковых оставалась невелика по причине их стремительно усиливающейся технической отсталости. Крупных программ перевооружения по типу российских в ВС РБ проведено не было. Модернизация белорусских частей шла неритмично, вне единого плана. Наиболее отстающими в техническом плане выступали самые востребованные в современной армии части — это ВВС и ПВО. Последние представляли набор различных систем, зачастую между собой не синхронизированных и даже лишенных единой системы управления. К чему может привести такая ситуация, хорошо показал недавний конфликт в Карабахе.

Вооружение на сумму 1 млрд долларов

Наметившийся в 2018-м кризис отношений Минска с Москвой и дальнейшая конфронтация РБ с западными странами по итогам президентских выборов 2020 года в конце концов заставили белорусское руководство трезво взглянуть на ситуацию и сделать вывод, что без российской поддержки Белоруссия очень уязвима перед внешней угрозой. Например, ВС Польши, страны, которая в 2020-м оказалась политическим центром антибелорусской деятельности (даже без учета развернутых на польской территории американских войск), имели подавляющее количественное и качественное превосходство над ВС РБ. К этому следует добавить Украину, которая и при президенте Зеленском продолжала следовать «западным курсом» и, будучи нацеленной на вступление в НАТО, «заглядывала в рот» Варшаве. При этом ВСУ в 2020-м были перенасыщены радикалами и «ветеранами АТО», только и ждущими повода, чтобы прийти на помощь «майдану» в Белоруссии.

Словом, положение в разгар протестных выступлений, охвативших белорусские города после президентских выборов, для руководства РБ сложилось очень сложное. Вероятность инфильтрации в РБ через польско-белорусскую или украино-белорусскую границы разведывательно-диверсионных групп (а то и вооруженных отрядов большей численности) была не нулевой. Во что это могло вылиться, если бы «на защиту белорусской демократии» всерьез выступили Wojsko Polskie и Вооруженные силы Украины, не смог бы предсказать никто.

Только немедленное вмешательство России в ходе политического кризиса в сентябре 2020 года позволило стабилизировать ситуацию. В таких условиях правительствами России и Белоруссии было принято решение об ускоренной военно-технической интеграции.

Мотивы сторон были понятны. Россия включает Белоруссию в единую систему ПВО/ПРО, закрывая своими ЗРК С-400 воздушное пространство не только над РБ, но и при необходимости над Польшей, Прибалтикой и Украиной. Плюс к этому Москва получает возможность использовать территорию и инфраструктуру страны-союзника, снижает военную нагрузку на Калининград и уравновешивает силы НАТО в регионе.

Белоруссия получает не только самые современные вооружения, но и ценный военный и технический опыт, которого ВС РБ, в отличие от ВС РФ, критически не хватает.

Министерство обороны РФ /

Схема военно-технической интеграции предусматривает также введение в ВС РБ единых (российских) военных стандартов, что позволит в случае военной опасности интегрировать подразделения ВС двух стран в единое целое. И, разумеется, военно-техническая интеграция предусматривает перевооружение ВС РБ.

12 сентября президент Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия планирует закупку российского вооружения на сумму более чем 1 млрд долларов. Много это или мало? Напомним, что в 2020-м все военные расходы Минска оценивались в 785 млн долларов, так что закупка новейшего вооружения на миллиард, это для РБ очень солидно.

Когда С-400 и «Торы» очень кстати

Судя по словам Александра Лукашенко, первый этап перевооружения ВС РБ затронет самый угрожаемый сектор — белорусскую систему ПВО. В ближайшее время Москва планирует поставить Минску ЗРК большой и средней дальности С-400, а также всепогодные тактические ЗРК «Тор-М2». Кроме того, ВС РБ планируют получить несколько десятков российских военных самолетов и вертолетов. Очевидно, что под подготовку белорусских специалистов, способных эксплуатировать и обслуживать эту технику, как раз и будет «заточен» уже упоминавшийся ранее российско-белорусский учебно-боевой центр ВВС и ПВО под Гродно.

Симптоматично, что начало перевооружения ВС РБ в области ПВО совпало с усилением средств воздушного нападения в ВС Польши и Украины. Поляки ожидают получения американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2. Такими же «Байрактарами» активно вооружается и ВСУ. При таких обстоятельствах усиление белорусской ПВО российскими «четырехсотыми» и «Торами» явно окажется как нельзя более кстати.

фото пресс-службы МО /

Ускоренная военно-техническая интеграция России и Белоруссии в значительной мере меняет баланс сил на западном оперативном направлении. Она послужит мощным сдерживающим фактором для возможных силовых авантюр Варшавы и Киева. Ну и уж, конечно, запущенный Москвой и Минском процесс создания единых вооруженных сил серьезно спутает карты другим недоброжелателям России и Белоруссии.

Безусловно, склонный к «богатовекторности» Лукашенко без восторга воспринял военное сближение Минска с Москвой. Но события 2020 года доказали, что альтернативы военно-технической интеграции с Россией у Белоруссии просто нет.

Что еще можно добавить к уже сказанному?

Перевооружение, а во многом и «пересоздание» белорусской армии на новом, более современном уровне, не только укрепит общую обороноспособность РФ и РБ, но и позволит дать дополнительный импульс развитию ОДКБ. Последнее особенно актуально в свете роста террористической угрозы с территории Афганистана, что стало следствием вывода из страны военных контингентов стран НАТО.