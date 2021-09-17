Чрезмерная трата денег оказалась главной опасностью охоты за скидками

Москва, 17 сентября. Человек в погоне за скидками в магазинах теряет время, силы и деньги. В этом главная опасность такой охоты.

Любой производитель будет стараться балансировать между потребностью, необходимостью и спросом со стороны покупателей, в том числе используя скидки. При этом он будет стараться получить максимальную выгоду. Об этом заявил доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин агентству «Прайм».

Очень часто, когда продавцы предоставляют различные скидки, у потребителей отключается рациональный подход в вопросах покупок товаров. В этом случае разумная экономия превращается в одержимость.

«При этом мы даже с некоторым осуждением реагируем на потребителей, повысивших свою платежеспособность за счет подчас непосильной кредитной нагрузки, хотя это явления близкого порядка — купить лишние товары по низкой цене или что-то вне рамок вашего дохода и бюджета», — сказал Перепелкин.

Эксперт призвал не путать маркетинг с нечестным предпринимательством. В первом случае целью является увеличение благосостояния, а во втором — скорее всего просроченные товары с предварительно завышенными ценами. Такой подход позволит не тратить лишние силы, деньги и время.

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