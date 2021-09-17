Как идут выборы в крупнейшем регионе России, Красноярском крае

В Красноярском крае жители будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и региональных депутатов. В некоторых районах региона россияне проголосуют за местных депутатов.

Как идет голосование в Красноярске, какова явка в первый день? Есть ли нарушения или попытки вмешательства со стороны иностранных государств в ход выборов? О чем говорят местные жители, отправляясь на избирательные участки? Как оформлены участки, есть ли в них буфеты по старой советской традиции? Не мешает ли голосованию погода или карантинные меры?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев, который выйдет на связь из Центра общественного наблюдения.

Эфир Валерия Васильева состоится в пятницу, 17 сентября, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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