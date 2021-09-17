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Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 08:45
Общество
Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 17 сентября. Российское правительство определило отдых россиян на 2022 год.

Так, выходные дни 1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта, говорится на официальном Telegram-канале кабмина.

Новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Майские праздники в 2022 году намечены на период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по вопросу предоставления выходных после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Правительство России не станет вмешиваться в споры о том, будут ли предоставлять выходные дни жителям России после прививки от COVID-19.

Этот вопрос должны решать специалисты. По словам пресс-секретаря российского лидера, этот момент не является прерогативой Кремля.

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