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Сотовые операторы разрабатывают ИИ для защиты абонентов от мошенников
Технологии
Сотовые операторы разрабатывают ИИ для защиты абонентов от мошенников
pixabay.com

Москва, 17 сентября. Сотовые операторы начали внедрять систему, которая распознает потенциальных жуликов во время разговора и предупреждает вызываемого абонента о вероятном мошенничестве.

Подключать искусственный интеллект (ИИ) к борьбе с телефонными мошенниками начинает «СберМобайл». Подобные технологии на основе искусственного интеллекта в настоящее время разрабатывают в «Билайне» и «Тинькофф Мобайле», сообщает газета «Известия».

Гендиректор компании «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян рассказал изданию, что система анализирует диалог по нескольким параметрам. Тесты показали высокий уровень ее точности. В качестве одного из отличий анализирующего разговор абонента в режиме реального времени искусственного интеллекта Гурджиян назвал адаптивность системы.

Специалисты отмечают, что новые технологии способны помочь в борьбе с постоянно меняющими номера злоумышленниками. Но существует риск того, что искусственный интеллект ошибочно примет за мошеннические действия обычный разговор, предупредили эксперты.

Ранее МВД перечислило самые популярные у мошенников способы воровства денег со счетов. Чаще всего телефонные мошенники убеждают перевести накопления или онлайн оформить заявку на кредит самих жертв, подчеркнули в ведомстве.

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мошенничество ии искусственный интеллект
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