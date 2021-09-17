Сотовые операторы разрабатывают ИИ для защиты абонентов от мошенников

Москва, 17 сентября. Сотовые операторы начали внедрять систему, которая распознает потенциальных жуликов во время разговора и предупреждает вызываемого абонента о вероятном мошенничестве.

Подключать искусственный интеллект (ИИ) к борьбе с телефонными мошенниками начинает «СберМобайл». Подобные технологии на основе искусственного интеллекта в настоящее время разрабатывают в «Билайне» и «Тинькофф Мобайле», сообщает газета «Известия».

Гендиректор компании «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян рассказал изданию, что система анализирует диалог по нескольким параметрам. Тесты показали высокий уровень ее точности. В качестве одного из отличий анализирующего разговор абонента в режиме реального времени искусственного интеллекта Гурджиян назвал адаптивность системы.

Специалисты отмечают, что новые технологии способны помочь в борьбе с постоянно меняющими номера злоумышленниками. Но существует риск того, что искусственный интеллект ошибочно примет за мошеннические действия обычный разговор, предупредили эксперты.

Ранее МВД перечислило самые популярные у мошенников способы воровства денег со счетов. Чаще всего телефонные мошенники убеждают перевести накопления или онлайн оформить заявку на кредит самих жертв, подчеркнули в ведомстве.