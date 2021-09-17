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Ребенок погиб под колесами легковушки в Ростовской области
Происшествия
Ребенок погиб под колесами легковушки в Ростовской области
Пресс-служба ГИБДД Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 сентября. Накануне в станице Грушевская Аксайского района Ростовской области под колесами легкового автомобиля погибла 12-летняя девочка. Подробности ДТП со смертью ребенка рассказали в областном ГИБДД.

Трагедия произошла на улице Советская, когда девочка двигалась на велосипеде по обочине проезжей части в попутном направлении. Внезапно велосипедистка выехала на проезжую часть, попав под колеса автомобиля Hyundai Accent, за рулем которого находилась женщина-водитель.

В результате аварии девочка скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как на подъезде к хутору Сетраки Ростовской области женщина-водитель не справилась с управлениям после того, как в салоне оказалась оса, и она с пассажиром попытались ее выгнать. В результате неосмотрительных действий автомобиль съехал на правую обочину и перевернулся. Водитель погиб на месте, сестра водителя, которая находилась на пассажирском сидении, получила травмы различной степени тяжести. 

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