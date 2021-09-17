Аварийное жилье женщины с двумя детьми проверит СК по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 сентября. Следственный комитет Ростовской области заинтересовался общежитием в Таганроге, расположенным по улице Чехова, 74 а. Как пояснили в региональном следственном комитете, причиной для проверки информации о проживании женщины с детьми в аварийном здании стали публикации в некоторых СМИ.

В ведомстве отметили, что согласно публикациям, несмотря на трещины и возможное обрушение здания местные власти, по словам жильцов, дом аварийным не признают.

В настоящее время организована доследственная проверка, которую проводит следственный отдел по Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

Согласно многочисленным публикациям, таганроженка, проживающая в аварийном общежитии, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Женщина пожаловалась на состояние здания и возможность его обрушения.

Ранее ФАН сообщал, что следственный комитет по Ростовской области организовал проверку по факту гибели трехлетнего малыша в ЦГБ города Батайска. Как отметили в ведомстве, в ходе проверки следствие проведет необходимые экспертизы и установит все обстоятельства произошедшего.