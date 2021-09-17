Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel

Лос-Анджелес, 17 сентября. Режиссер Дени Вильнев, снявший фантастический фильм «Дюна», высказался с критикой в отношении кинематографической вселенной Marvel.

Франко-канадский постановщик прославился в киноиндустрии благодаря скромным бюджетным фильмам, включая «Пленницы», «Враг» и «Убийца». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Последняя режиссерская работа Вильнева — научно-фантастическая картина «Дюна», являющаяся экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта. Хотя он является поклонником крупномасштабных проектов, некоторые фильмы ему все же приходятся не по душе. Режиссер отметил, что фильмы от Marvel Studios слишком похожи друг на друга.

«Существует слишком много фильмов Marvel, которые являются не более чем вырезкой и вставкой других», — заявил Вильнев.

Напомним, прокат фильма «Дюна» стартовал в России 16 сентября. Главные роли в нем исполнили такие актеры как Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа и Дейв Батиста.

Ранее Вильнев рассказал о работе над фильмом «Дюна» и сравнил его со «Звездными войнами». Он был сосредоточен на том, чтобы воплотить картину в видении Фрэнка Герберта.