Роснедра: России хватит запасов нефти на 21 год

, 17 сентября. Россия обеспечена рентабельными запасами нефти на срок в 21 год, сообщил временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров.

Кроме того, этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти. Другая версия допускает, что запасов хватит на 33 года. Такой точки зрения придерживается директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Об этом он рассказал «Известиям».

«33 года — это допущение о том, что добыча будет осуществляться, но за этот период не будет происходить никакого увеличения добычи — ни с точки зрения открытия новых месторождений, ни доразведки уже существующих», — добавил он.

Согласно утвержденной в мае генеральной схеме развития нефтяной промышленности до 2035 года, даже в наиболее консервативном сценарии не предполагается снижение добычи нефти ниже 400 млн к 2035 году, подчеркнул специалист.

Недавно глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что стоимость нефти в 65-75 долларов является самой комфортной для всех сторон. Повышение котировок до 100 долларов, по его мнению, может привести к обвалу рынка.