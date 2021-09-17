Политолог Митрахович объяснил, как ЕС отреагирует на транзитный шантаж Украины

Москва, 17 сентября. Российский финансист и политолог Станислав Митрахович объяснил, какой реакции ждать от Евросоюза после того, как Киев заявил о возможном прекращении транзита газа через свою ГТС.

Европа может ответить лишь недовольством на угрозы Украины перекрыть поставки голубого топлива через свой газопровод. Об этом пишет издание Baltnews.

«Этими фразочками можно только разжечь цены в Европе, создать проблемы для местных политиков, настроить их против себя и еще поспособствовать аргументам «Газпрома» о том, что Украина ненадежная — получайте газ через Северные потоки в таком случае», – заявил Митрахович.

Он добавил, что таким образом Киев шантажирует ЕС. Якобы, если «СП-2» не заблокируют, то Украина будет вынуждена перенаправить свою ГТС на внутреннее потребление.

«Но я не думаю, что это будет услышано в Европе. Для тех стран и компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока – 2», Балканского потока, не секрет, что проекты будут реализованы. Тут не было никакой сенсации», — отметил эксперт.

При этом Европа может отреагировать двумя способами. Первый — испуг и шаг навстречу Киеву. Второй — недовольство тем, что их шантажируют.

«При этом шантажирует страна не самая мощная — у нее не самые большие ресурсы. Я думаю, они не испугаются, учитывая то, что — кто такая Украина, чтобы диктовать им условия», — пояснил аналитик.

Ранее издание Forbes опубликовало материал, в котором говорится, что Украина боится того, что «Газпром» зимой закрутит газовый вентиль.